Domenica il passaggio a Umbertide dalla Fiaccola di Santa Rita

E’ atteso per domenica 19 maggio il passaggio a Umbertide della Fiaccola di Santa Rita. L’evento è organizzato dal Comitato Cascia per Santa Rita, nato al fine di promuovere la conoscenza della figura e del messaggio della Santa attraverso molteplici iniziative, prevalentemente a carattere culturale, religioso e artistico, collaborando con enti e associazioni che da sempre si occupano dell’organizzazione dei festeggiamenti in onore di Santa Rita.

La città di Cascia organizza ogni anno un gemellaggio di pace con una città italiana o estera che è suggellato dall’accensione presso la località prescelta della Fiaccola della Pace, il cui rientro a Cascia è celebrato la sera del 21 maggio. Il Comitato ha contribuito ad arricchire questa iniziativa trasformando il viaggio di ritorno simbolico verso Cascia in un cammino concreto, con delle tappe intermedie in alcune città umbre, e non solo, al fine di estendere il messaggio di pace ad altre comunità, oltre a quelle delle città gemellate.

La Fiaccola della Pace e del Perdono di Santa Rita è stata accesa il 17 marzo a Matera, Capitale europea della Cultura per l’anno in corso. Prima di celebrarne il rientro a Cascia, il Comitato si è adoperato per far passare la Fiaccola attraverso l’Umbria da Nord a Sud, toccando importanti centri, per rinsaldare i rapporti di amicizia nel segno della pace e del perdono.

Il passaggio della Fiaccola a Umbertide è previsto per le ore 15 in piazza Mazzini. Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.