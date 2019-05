Domani ad Anghiari il secondo incontro sul tema “Ingegnati di conservare la sanità”

Domani pomeriggio alle ore 17:00 nella Sala del Consiglio del Comune di Anghiari (in Palazzo Pretorio) si svolgerà il secondo dei tre incontri ispirati ai disegni di anatomia di Leonardo Da Vinci e ai suoi scritti. Gli eventi sono stati promossi nel 2019, in occasione del cinquecentenario dalla morte di Leonardo. Proposta e organizzazione di “Ingegnati di conservare la sanità” sono a cura del dottor Maurizio Checcaglini. Hanno aderito all’iniziativa con il loro patrocinio i Comuni di Anghiari e Sansepolcro, il Museo della Battaglia e di Anghiari, il Progetto Valtiberina, il Panathlon Valtiberina, l’Associazione Pro-Anghiari e Aboca innovazioni per la salute.

L’incontro di domani avrà come tema centrale “la colonna vertebrale” e sarà ad ingresso gratuito. I relatori saranno la dottoressa Margerita Melani (storica dell’arte di Anghiari), il professor Marco Bardelli (primario ortopedico di Firenze) e ildottor Maurizio Checcaglini (medico dello sport di Anghiari).

“L’incontro riprende la storia dei disegni anatomici di Leonardo Da Vinci ed è incentrato in questa occasione sulla colonna vertebrale e sulla sua funzione. Il mal di schiena – ha sottolineato il dottor Maurizio Checcaglini – ha avuto sempre una grande rilevanza nella popolazione, nel rinascimento e nei tempi moderni. La novità è costituita dal fatto che verranno date indicazioni volte a prevenire e riabilitare i difetti insorti per l’usura del tempo e per i comportamenti errati. Oltre che di arte e di cultura, parleremo quindi anche di medicina, rispettando così il suggerimento di Leonardo su come ognuno di noi deve ingegnarsi di conservare la sanità”.