Buddisti in marcia sul cammino di san Francesco

Da ieri mattina in marcia sul Cammino di San Francesco un gruppo di buddisti formato da 6 monaci vietnamiti e 21 laici italiani che hanno abbracciato la fede buddista.

Sono partiti da La Montagna di Sansepolcro passando per l’Eremo di Montecasale dove si sono incontrati con i frati francescani. Domani saranno a Città di Castello nel Monastero Santa Cecilia dove la comunità delle Clarisse porterà la propria testimonianza di vita. Un incontro sicuramente importante dal punto di vista multiculturale e religioso, una condivisione di idee e di esperienze che ciascuno porterà nel proprio paese. Sabato 18 maggio la mattina alle ore 10 presso la Cappella Vitelli nella chiesa di San Francesco a Città di Castello, i monaci, il capogruppo Fabio Cappiello, i laici pellegrini e le Rose di Gerico saranno disponibili per un incontro con i media per parlare della loro esperienza .