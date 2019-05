Muzi Betti Bilancio disastroso, Cesare Sassolini interroga la Giunta

PREMESSO CHE:

Ci risulta, da notizie certe, che l’azienda servizi alla persona Muzi Betti presenti un buco di bilancio importante: una cifra che si aggirerebbe attorno ai 400mila euro. Un debito che sarebbe stato lasciato in gran parte dalle gestioni precedenti;

Ci risulterebbe, inoltre, che le ipotesi sul tavolo per tentare di risistemare il bilancio sarebbe diverse: ad esempio si starebbe pensando di vendere il terreno del parco della struttura e opere in muratura della stessa. Addirittura, ci giunge notizia che tra le soluzioni pensate ci sarebbe anche l’utilizzo di parte del Lascito Mariani. Non solo: si starebbe valutando come extrema ratio di aumentare le già care rette degli ospiti.

Riteniamo grave che componenti del P.D. locale, nominati alla guida di questa importante e storica istituzione e, quindi, funzionali al sistema di potere politico locale non abbiano mai relazionato pubblicamente sulla difficile e compromessa situazione di bilancio.

CHIEDO:

La gravità del fatto è evidente, chiedo perciò di sapere a chi si devono imputare le responsabilità di quanto è accaduto e perché il Comune e l’Usl non hanno adeguatamente vigilato;

Di sapere come mai l’attuale nuovo presidente non abbia subito relazionato sul dissesto economico e sulla necessità immediata di convocare una Commissione di valutazione, come invece il sottoscritto chiede urgentemente, invitando sia i responsabili Usl, del Comune, che l’attuale e precedente amministrazione della Muzi Betti;

Vista la situazione chiedo l’azzeramento immediato di tutto il consiglio di amministrazione.

Cesare Sassolini

Capogruppo Forza Italia