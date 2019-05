La fiaccola di santa Rita anche a Citta’ di Castello

Farà tappa anche a Città di Castello la Fiaccola della Pace e del Perdono di Santa Rita nel suo viaggio di ritorno a Cascia da Materia, dove è stata accesa nel Marzo scorso. Il comitato Cascia per Santa Rita ha proposto anche quest’anno un itinerario e un gemellaggio simbolico che toccherà i maggiori centri dell’Umbria per tornare a casa alla vigilia delle celebrazioni per la santa degli impossibili. La Fiaccola si fermerà a Città di Castello in Piazza Gabriotti per una breve cerimonia domenica 19 maggio alle ore 12.45.

