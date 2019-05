Il team Fortebraccio protagonista anche su pista

Il Team Fortebraccio continua a raccogliere risultati di spessore e lo fa non solo nelle corse su strada, ma anche nelle gare su pista. La conferma è arrivata nella giornata odierna in occasione del 1° Trofeo Polvere e Fatica riservato ad allevi ed esordienti che si è svolto a Firenze. Protagonista assoluto per il Team Fortebraccio è stato Mattia Nocentini, che si è piazzato al 2° posto nell’omnium maschile nella categoria allievi disputando una prestazione molto positiva e centrando un prestigioso podio (il primo su pista in stagione). Bene anche per Tommaso Alunni che si è classificato al 4° posto tra gli esordienti in una gara che lo ha visto competere con i migliori fino alla fine.

Le ottime prove offerte su pista rappresentano una ulteriore soddisfazione per il Team Fortebraccio e si vanno a sommare ai tanti positivi risultati conquistati su strada in questa prima parte di stagione.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...