Scontro tra due auto in località Vingone di Città di Castello. Traffico rallentato per oltre un’ora

Oggi pomeriggio, sulla SR 221 in località Vingone di Città di Castello, si è verificato un incidente stradale senza feriti. Un’autovettura Mitsubishi, condotta da un uomo di 68 anni residente nell’aretino, mentre stava percorrendo l’arteria in direzione Arezzo, all’altezza dell’incrocio con la SP 100, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Città di Castello, si è scontrato con una Opel Corsa, condotta da un uomo di 68 anni residente a San Giustino, che proveniva dal senso opposto di marcia. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un ‘ora, questo ha seguito dei rilievi e per il tempo occorso alla rimozione dei veicoli incidentati.

