Uffici di prossimità, la firma il 14 maggio per Casentino e Valtiberina a Poppi e Sansepolcro

Gli uffici di prossimità arrivano anche in Casentino e Valtiberina e i tribunali dunque si avvicinano ai luoghi più lontani dal capoluogo. Gli sportelli permetteranno infatti ai cittadini di avere un punto di contatto a cui rivolgersi prossimo a dove abitano.

A dicembre erano stati aperti gli uffici di Firenze ed Empoli, i primi due Comuni che avevano risposto all’avviso pubblicato dalla Regione in accordo con il Ministero di Giustizia. Adesso è la volta della firma per Poppi e Sansepolcro.

L’appuntamento nel primo paese è alle 10 di martedì 14 maggio, presso l’Unione dei comuni montani del Casentino in via Roma 203. Per la sottoscrizione del protocollo ci saranno, con l’assessore alla presidenza della Regione, la presidente della Corte di appello di Firenze, il presidente del tribunale di Arezzo, il presidente dell’Unione dei Comuni e il presidente dell’Ordine degli avvocati.

Alla 12 identica cerimonia sarà replicata a Sansepolcro presso l’Unione montana dei Comuni della Valtiberina toscana, in via San Giuseppe 21. Quasi identiche anche le presenze: a cambiare sarà solo il presidente dell’Unione.

Sono quindici in tutto i Comuni che in tutta la regione hanno aderito al progetto: Firenze, Empoli, l’Unione dei comuni montani del Casentino e l’Unione montana dei comuni della Valtiberina toscana appunto, ma anche Abbadia San Salvatore, Capannori, Montepulciano, Montevarchi, Piombino, Poggibonsi, Pontedera, Pontremoli, San Giovanni Valdarno, San Miniato e Volterra. Altre firme e inaugurazioni seguiranno, dunque.