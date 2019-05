Ultimo appuntamento della stagione con la serie Baby Malakos

Storie di mare e Immersione digitale!

11 maggio 2019

Come ci ha detto qualcuno oggi ” se un museo non è a misura di bambino, non lo è per nessuno!”

Noi vogliamo fortemente che la scienza sia condivisibile con tutti e per questo ci adoperiamo ogni giorno.

Con questi propositi vi presentiamo il Progetto Baby Malakos, laboratori per bimbi da 0 a 5 anni.

………..perchè curiosi si diventa! 😉

Laboratorio gratuito, si paga solo l’ingresso al museo:

adulti _ 5 euro

bambini sotto i 6 anni gratuito

bambini sopra i 6 anni, over 65 e gruppi superiori a 15 persone _ 3 euro

il biglietto comprende anche l’ingresso all’antistante Centro delle Tradizioni Popolari

Prenotazione obbligatoria al 349.5823613 o su info@malakos.it