I sigari toscani e il tabacco della Valtiberina sulla rivista francese “Edgar”

Sansepolcro, Anghiari e la Valtiberina Toscana protagonisti dell’uscita primaverile di “Edgar”, rivista francese che esplora il mondo del lusso, della moda e del lifestyle. Il magazine propone un’ampia sezione dedicata al sigaro toscano e alla lavorazione del tabacco Kentucky con un reportage dettagliato delle attività svolte all’interno di due importanti manifatture della regione: la Manifatture Sigaro Toscano di Lucca e la Compagnia Toscana Sigari di Sansepolcro.

Quest’ultima, fondata dall’imprenditore Gabriele Zippilli, viene presentata come una grande eccellenza capace di valorizzare la centenaria tradizione del tabacco in Valtiberina attraverso i propri sigari Mastro Tornabuoni. La giornalista Corinne Long, autrice del servizio, si sofferma quindi sulle varie fasi del processo di produzione presentando al lettore un minuzioso spaccato di una filiera, quella del tabacco, che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento fondamentale per l’economia locale.

In una comunicazione ufficiale, lo staff della redazione ha i ringraziato l’Ufficio Turistico di Sansepolcro per l’aiuto e l’ospitalità che hanno reso possibile la realizzazione del servizio. Nel ricambiare i ringraziamenti, l’amministrazione comunale di Sansepolcro esprime la propria soddisfazione per questa bella iniziativa che ha permesso di mettere in mostra anche oltralpe una preziosa tradizione che caratterizza il territorio valtiberino. Un’opportunità resa possibile grazie alla collaborazione con Toscana Promozione, alla quale seguiranno altre iniziative analoghe.