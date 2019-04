Carta escursionistica della Valtiberina Toscana Presentazione Nuova Edizione 2019

A quindici anni di distanza dalla precedente edizione datata 2004 esce in questi giorni la Nuova Carta Escursionistica della Valtiberina Toscana.

Completamente rinnovata nello stile cartografico e nei contenuti escursionistici, la realizzazione della Nuova Carta è stata patrocinata dalla Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

La rete dei Sentieri e tutti i contenuti escursionistici sono stati forniti dalle Sezioni del Club Alpino Italiano di Arezzo e Sansepolcro. L’allestimento Cartografico e la Stampa sono stati curati da D.R.E.Am. Italia.

Le principali caratteristiche tecniche della Nuova Carta Escursionistica della Valtiberina Toscana Edizione 2019 risiedono nella Scala di rappresentazione che adesso è 1:25.000 a differenza della precedente edizione 1:50.000. Il dettaglio cartografico risulta pertanto nettamente migliorato e l’aggiornamento topografico è stato fatto con gli ultimi dati 2019 disponibili forniti dalle Regioni Toscana, Umbria e Marche. La Carta racchiude tutto il perimetro dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana ed è stampata in fronte/retro.

La Rete Sentieristica rappresentata nella Carta è stata completamente rilevata con strumentazioni GPS dai volontari del Club Alpino Italiano di Arezzo e Sansepolcro e pertanto è di elevatissima precisione ed affidabilità.

La Carta è arricchita con il nuovissimo tracciato del Cammino di Francesco fornito dalla Associazione “I Cammini di Francesco in Toscana” e registrato nel Catasto dei Cammini riconosciuti ufficialmente dalla Regione Toscana.

Completano le informazioni Turistiche le perimetrazioni delle cinque Aree Protette della Provincia di Arezzo per le quali è riportata in legenda anche una breve descrizione delle informazioni principali.

La Carta è stata realizzata sia in versione stampata che in versione digitale per App Smartphone. Sarà sufficiente utilizzare il QrCode riportato sul retro della copertina per avere la Carta immediatamente disponibile anche sul proprio smartphone e navigare lungo i sentieri della Valtiberina Toscana in piena sicurezza e sempre sicuri della propria posizione. La Carta sarà disponibile nei prossimi giorni in tutti i punti vendita dedicati come edicole, librerie, infopoint della Provincia di Arezzo e nei comuni di Città di Castello, San Giustino Umbro ecc La Nuova Carta Escursionistica della Valtiberina Toscana sarà presentata in anteprima assoluta giovedì 2 maggio alle ore 9,30 presso la Sede dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana alla presenza del Presidente e dei rappresentanti del Club Alpino Italiano di Arezzo e Sansepolcro, di D.R.E.Am. Italia e dell’Associazione dei Cammini di Francesco in Toscana.