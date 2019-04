Giovedì 2 maggio riapre l’archivio diocesano

Dopo la pausa per le festività pasquali, giovedì 2 maggio 2019 riaprirà al pubblico l’Archivio Storico Diocesano di Sansepolcro. La consultazione dei documenti dell’Archivio, come noto, è stata possibile grazie alla collaborazione tra la Diocesi e l’Associazione “Vivere a Borgo Sansepolcro” – Pro Loco, che ha messo a disposizione otto volontari. La riapertura ha suscitato un largo interesse, tanto che nei primi quattro dell’anno si sono registrati 57 accessi di cui 22 da Sansepolcro, 21 da Pieve Santo Stefano, 6 da Bagno di Romagna, 3 da Città di Castello, 2 da Arezzo e uno ciascuno da Citerna, Rimini e Raleigh (USA). Un ampio raggio d’interesse, questo, che dimostra le grandi potenzialità di attrazione dell’Archivio Storico Diocesano di Sansepolcro, dove si conserva una ricca documentazione relativa alla vasta area appenninica oggi compresa tra Toscana e Romagna. Inoltre, sono state accolte due classi scolastiche, una dell’Istituto Tecnico Economico “Fra Luca Pacioli” e l’altra del Meredith College. Repertori e bibliografie orientative per gli studi sulla storia locale sono disponibili nella pagina “Archivio Storico Diocesano Sansepolcro” aperta nel portale http://www.academia.edu. Inoltre, l’Archivio Storico Diocesano ha aderito al progetto “Dentro Sansepolcro”, garantendo la visita guidata un sabato al mese da aprile a luglio per cittadini e turisti. Il primo appuntamento, lo scorso 13 aprile, ha avuto un lusinghiero successo, con i visitatori molto interessati sia alla sede che alla documentazione esposta, a cominciare dal più antico documento conservato, risalente all’anno 1022.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...