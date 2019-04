Domani as Arezzo convegno Salute e Medicina di Genere

Domani 12 aprile 2019 dalle ore 9.00 si terrà presso il Palazzo della Provincia di Arezzo – Sala dei Grandi il Convegno Salute e Medicina di Genere –

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

Un appuntamento importante per approfondire i bisogni di salute e di assistenza sanitaria delle donne, promuovendo il concetto di medicina di genere e il suo significato, favorendo la crescita della conoscenza e di un’adeguata informazione offerta da professioniste e professionisti.

In allegato e di seguito programma della giornata:

Coordinamento dei lavori a cura di Dory D’Anzeo

SALUTI E APERTURA LAVORI

– Laura Seghi, Consigliera delegata alle Pari Opportunità della Provincia di Arezzo

INTERVENTI PROGRAMMATI

– Vittoria Doretti, Referente per la Salute e Medicina di Genere della Direzione Sanitaria della Azienda USL Toscana sud est

– Mojgan Azadegan, Responsabile del Centro di Coordinamento Regionale per la Salute e la Medicina di GenereSud Est

– Lucia Lenzi, Referente medicina di genere per l’area provincia Arezzo Azienda USL Toscana Sud Est

– Lorenzo Droandi, Presidente Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Arezzo

– Irene Noferi, Medtronic Italia S.p.A.

INTERVENTI DALLA PLATEA DEGLI INVITATI

∙ Medici di famiglia e specialisti

∙ Sindaci, Assessori e tecnici competenti dei Comuni della Provincia di Arezzo

CONCLUSIONI

Silvia Chiassai Martini, Presidente della Provincia di Arezzo