Antonio Chiarioni debutta come arbitro di Rugby in Serie A

Altotevere Umbro e Valtiberina Toscana, una terra ricca di Storia, di artisti, di industriali di sportivi e di….Arbitri.

Antonio CHIRIONI … la dove la palla O…Vale!!!

Far rispettare le Regole, una delle cose più difficili, essere rispettati nel fare rispettare le regole.. ancora più difficile… il tutto non dimenticando che le Regole bisogna conoscerle.

L’Alta Valle del Tevere e la Valtiberina Toscana è terra fertile di personaggi che con un fischietto in bocca, con pochi gesti e con la pecularietà di essere rispettati per la capacità tecnica e di relazione “certificano la bontà” di ogni evento nazionale ed internazionale: Simone Santi nella Pallavolo, Michele Rossi nel Basket e da Domenica 14 Aprile il nostro bellissimo comprensorio schiererà nel massimo torneo nazionale – la serie A di Rugby un Altotiberino Tifernate: Antonio Chiarioni.

Classe 1976, rugbista praticante dal 2003 in concomitanza con la nascita del Città di Castello Rugby, le partite al mitico “Pesci d’Oro” e le prime gare da allenatore giocatore; dal 2006 la passione di arbitrare lo porta a dirigere gare giovanili e senior, a fare tutta la trafila nazionale per poi essere chiamato nel 2011 a dirigere gare di carattere nazionale di serie B.

Sino ad oggi ha “fischiato” 350 incontri, 120 dei quali nei campionati nazionali e Domenica debutto a Vicenza nel massimo campionato italiano di Serie A per l’incontro Vicenza-Brescia, tra l’altro il bravo Antonio sarà coadiuvato dagli assistenti Massimo Cennini di Pistrino (della stessa Sezione di Chiarioni: Umbria Nord) e da Vincenzo Iavarone di Perugia.

Sarà sicuramente una grande emozione quella che alle 15.30 assalirà l’Antonio Altotiberino, forse pari a quella provata nell’arbitrare nella sua C. di Castello, nel nuovissimo impianto dedicato al Rugby l’amichevole tra la Rappresentativa Umbra e la Nazionale Tunisina.

Nulla viene per caso, allenamento quasi tutti i giorni (dopo il lavoro) presso l’impianto tifernate dove ha sede anche la Sezione Arbitrale Umbria Nord della quale Chiarioni ne è il Reggente; corsi di aggiornamento continui anche al di fuori del comprensorio ed un impegno “dal profondo del cuore” nella formazione di arbitri; la Sezione di C. di Castello ne conta poco meno di 15 e tra di loro ci dice “l’arbitro di serie A” c’è qualcuno che avrà sicuramente un futuro importante.

Caro Antonio, una volta, tanti anni fa, nel corso della Domenica Sportiva venivano letti i risultati del campionato di serie A di Rugby, chi di noi non si ricorda di Petrarca Padova, Rovigo, Benetton Treviso, Frascati, L’Aquila, Amatori Catania, etc..etc.. con il tempo la cosa è entrata nel dimenticatoio (nonostante il Rugby abbia guadagnato molti punti soprattutto per la partecipazione della Nazionale Italiana al SEI Nazioni) ed anche noi amanti dello Sport abbiamo perso l’abitudine di guardare e curiosare .. ma… stanne certo da Lunedì prossimo faremo “i raggi” a tutti i quotidiani sportivi per vedere dove era nel fine settimana un vero Rappresentante dell’Altotevere.

Complimenti Antonio, il Lavoro e La Serietà pagano…sempre

Divisione Sportiva – GaPo