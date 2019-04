VI° trofeo dipendenti Perugina, continua la crescita del settore giovanile dell’Atletica Avis Sansepolcro

VI° Trofeo CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA

II° Prova del Criterium Giovanile di Corsa su Strada Regione UMBRIA 2019

La Società Sportiva Dilettantistica Atletica A.V.I.S. Sansepolcro (AR) ha partecipato con gli atleti del Settore Promozionale e Giovanile, al V° Trofeo CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA a Sant’Andrea delle Fratte (PG); riservata esclusivamente al Settore Promozionale e Giovanile, valevole come II° Prova del Campionato Regionale Umbro Individuale e di Società di Corsa su Strada. La manifestazione ha visto la partecipazioni di 250 atleti/e del Settore Promozionale e Giovanile provenienti dalle regioni di Marche, Toscana e Umbria. In questa competizione finalmente e veramente “primaverile”, i nostri “mini-grandi atleti” continuano a confermare la loro continua e costante crescita caratteriale e agonistica, “allettati” anche dal grande e sostanzioso pacco gara, di cioccolata, dato come premio a tutti i partecipanti. Si sono particolarmente distinti: nella Cat. Esordienti C Maschile (2013-2012) Mt. 200, Edoardo Gregori e Leonardo Guerrieri, rispettivamente, 26° e 27° classificati; nella Cat. Esordienti B Maschile (2011-2010) Mt. 400, Michele Gennaioli e Lorenzo Guerrieri, rispettivamente, 9° e 22° classificati; nella Cat. Esordienti A Femminile (2009-2008) Mt. 800, Sara Giorni,Anna Viola Valori e Ilaria Vergni, rispettivamente: 6°, 16° e 18° classificata; nella Cat. Esordienti A Maschile (2009-2008) Mt. 800, DiegoRosi, Edoardo Berlicchie Riccardo Gregori, rispettivamente 4°, 8° e 10° classificati; nella Cat. Cadette Femminile (2005/2004) Mt. 2000, Franceschini Denise, 4° classificata; nella Cat. Allieve Femminile (2003/2002) Mt. 2000, Letizia Chiasserini, 2° classificata. Prossimi appuntamenti: Sabato 13 Aprile 2018,Settore Giovanile, II° Prova del Campionato Regionale di Società su Pista Cat. Cadetti/e (2005-2004) a Firenze (FI);Domenica 14 Aprile 2018,Settore Promozionale e Giovanile, X° Eco – Corsa del Lago di Montedoglio – Sansepolcro (AR).

