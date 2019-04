Pieve classica fa 13 – sabato 6 aprile concerto degli Aneis guitar duo

La stagione di Pieve Classica entra nel mese di Aprile con il suo tredicesimo appuntamento: le Chitarre Classiche degli ANEIS GUITAR DUO che presenteranno lo spettacolo dal nome accattivante di “Homenaje latino”.

La data è sabato 6 Aprile, il luogo quello classico del Teatro Comunale Papini di Pieve Santo Stefano, l’ora quella canonica delle 21,15.

Antonino Ielo e Giordano Brandini è il nome dei due musicisti, aretini di nascita e di adozione, docenti delle scuole medie e licei musicali della Toscana e dell’Accademia musicale DIMA di Arezzo che presentano un programma di grande suggestione, la cui bellezza ci riporta alla profondità della cultura dell’America del sud.

Fonte di ispirazione di questo programma è un verso di Garcia Lorca: ” sabbia del sud rovente che chiede camelie bianche”.

E’ dunque la camelia, il ringraziamento al “sur caliente”, alla sua sensuale e commovente vivacità, un fiore che ha il profumo ed i sapori dell’America Latina, crocevia di popoli, culture, nazioni.

E la serata sarà anche l’occasione per gli Aneis Guitar duo di presentare in anteprima il loro ultimo lavoro discografico, il cd “la Camelia Blanca”, in perfetto tema con la serata.

Pieve Classica termina con il mese di Aprile il suo lungo e prestigioso cammino 2019, iniziato il 12 Gennaio scorso, con già 12 serate in archivio ed un interesse sempre maggiore, maturato attorno a questa stagione musicale piena di esperienze artistiche fra le più diverse anche se unite da quel filo invisibile rappresentato dalla musica.

Dopo gli Aneis Guitar Duo rimangono infatti 3 appuntamenti, fra i più prestigiosi: l’opera lirica “Don Giovanni” di Mozart in programma sabato 13 Aprile, il grande concerto della grande Orchestra giovanile di Assisi del 24 Aprile in Chiesa della Collegiata, finendo poi il 27 Aprile con la freschezza della band musicale scolastica “L’acchiappanote” di Monte San Savino.