Mancherà l’acqua anche in Valtiberina Toscana? se lo chiede Il Consigliere di Forza Italia Tonino Giunti

“Le scarse precipitazioni avute in questi mesi , il perdurare di una situazione che di anno in anno peggiora (da anni non si vede più la neve in Valtiberina) fa preoccupare il mondo agricolo della Valtiberina Toscana. E’ uscita poi la notizia che l’acqua di Montedoglio verrà utilizzata ad uso potabile dalle popolazioni dell’Alta Umbria: verrà realizzato un potabilizzatore a Citerna. I lavori di ricostruzione del muro crollato ancora non iniziano; non si ha notizia della realizzazione dei tronchi mancanti di adduzione idrica per uso agricolo per le zone di Gricignano e sotto la collina di Sansepolcro. Quindi viene spontaneo chiedersi se potrebbe mancare acqua in Valtiberina Toscana nel prossimo futuro. Secondo il Sindaco Cornioli, che ha risposto ad una nostra interrogazione in Consiglio Comunale a proposito, i lavori alla diga inizieranno presto e l’acqua non mancherà in Valtiberina Toscana, né per uso agricolo né per quello potabile. Che dire….. Speriamo……..”

