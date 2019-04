Addio alle sigarette dopo 27 anni, la testimonianza di AlessandroIl racconto dell’aretino che è riuscito a smettere di fumare grazie ai corsi della Asl

Dopo 27 anni di dipendenza e vari tentativi per smettere di fumare, Alessandro ce l’ha fatta. Adesso, è oltre un anno che ha detto addio alle sigarette e si considera “guarito”.

“Mi piace usare il termine guarito perché, quando smetti, ti rendi conto che non stavi bene – racconta Alessandro Forzoni, 47enne aretino che fumava 20 sigarette al giorno – Grazie al corso organizzato dalla Asl e alla mia forza di volontà, sono riuscito ad abbandonare il fumo”.

Alessandro ha frequentato il corso che periodicamente l’Azienda Sanitaria organizza ad Arezzo. “Ne avevo già frequentati altri negli anni, ma non ero ancora pienamente consapevole. Smettevo e poi dopo alcuni mesi ricominciavo. L’ultimo corso l’ho invece iniziato con un approccio diverso, ero pronto. Me ne sono subito reso conto. E infatti a metà percorso, ho detto addio alle sigarette e non ho più ricominciato”.

“I nostri trattamenti di gruppo sono ormai da anni un’attività consolidata, hanno un approccio cognitivo e comportamentale, centrato sulle tecniche, prima di riduzione e poi di sospensione del fumo di sigarette, cui si può associare un specifica terapia farmacologica, valutata caso per caso – fanno sapere dal Centro antifumo aretino – I risultati sono soddisfacenti: più della metà di chi termina il percorso di gruppo, smette di fumare”.

Il prossimo corso è in programma nel mese di maggio. Si tratta di 8 incontri di gruppo con cadenza settimanale (il lunedì dalle 17,30 alle 18,45 al SerD). Per informazioni e iscrizioni, contattare dal martedì al sabato in orario 8-13 uno dei seguenti numeri 0575 255955 e 0575 255943 o la mail eleonora.laferla@uslsudest.toscana.it.

