“La Casa di Famiglia” chiude la Stagione di prosa del Teatro Dante di Sansepolcro

Lunedì 1 aprile l’ultimo appuntamento in calendario. Spettacolo al via alle 21:00

Lunedì 1 aprile è in programma l’ultimo appuntamento con la stagione teatrale 2018-19 organizzata dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

Dopo il successo della rappresentazione “Ti racconto Don Giovanni”, sul palco del Teatro Dante si esibiranno Luca Angeletti, Toni Fornari, Simone Montedoro e Laura Ruocco, che porteranno in scena la pièce “La Casa di Famiglia” per la regia di Augusto Fornari.

Scritta nel 2011, e ancora attualissima, “La casa di famiglia” è una delle prime commedie elaborate dal quartetto di autori del teatro Golden (Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli).

Giacinto, Oreste, Alex e Fanny sono quattro fratelli caratterialmente molto diversi tra loro. Una sola cosa hanno in comune: la casa di famiglia dove sono nati e cresciuti. Alex vuole venderla, ma gli altri non sono d’accordo. Una situazione che fa affiorare ricordi, rancori, incomprensioni e cose mai dette.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:00.

