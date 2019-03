Dal 25 aprile al 1 maggio ad Anghiari si svolgerà la 44° Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana

Manca meno di un mese al grande appuntamento con la 44° Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana. L’edizione 2019 si svolgerà dal 25 aprile al 1 maggio e avrà luogo come sempre nel centro storico di Anghiari (in provincia di Arezzo). La Mostra è diventata con il passare degli anni una vera e propria istituzione nell’ambito dell’artigianato toscano e nazionale e anche nel 2019 aprirà le caratteristiche botteghe situate nel borgo medievale tiberino.

La manifestazione, come sempre organizzata dall’Ente Mostra Valtiberina Toscana (grazie alla collaborazione della Camera di Commercio di Arezzo, della Regione Toscana, di CNA Arezzo, della Provincia di Arezzo, del Comune di Anghiari, della Confartigianato Imprese Arezzo, dell’Associazione Pro Anghiari, della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo), richiama ogni anno numerosi visitatori che arrivano da ogni parte d’Italia, a conferma dell’importanza raggiunta nel settore dell’artigianato di qualità.

A fare da splendida cornice all’evento sarà il fascino indiscutibile di Anghiari, uno dei “borghi più belli d’Italia” e sede storica della mostra. Il lavoro di preparazione è già iniziato da alcuni mesi e sono state tra l’altro organizzate una serie di iniziative collaterali di assoluto spessore che andranno di pari passo con la durata dell’evento.

Un importante appuntamento è previsto nella Sala del Consiglio del Comune di Anghiari giovedì 25 aprile alle ore 18:00 (subito dopo la cerimonia di inaugurazione), quando si svolgerà l’incontro con Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Veneto. In questa occasione verrà effettuato tra l’altro un omaggio al regista Ermanno Olmi e verrà proiettato il suo docu-film ritrovato “Artigiani Veneti”. L’incontro, condotto dal giornalista di fama nazionale Salvatore Giannella, testimonia la voglia di estendere i confini della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana al di fuori dell’ambito territoriale.

Iniziative di livello si svolgeranno durante tutta la durata della manifestazione e accompagneranno i visitatori dal 25 aprile al 1 maggio in un percorso che si annuncia ricco come non mai.

